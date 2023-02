Prinses Amalia dankbaar voor steun na bedreigingen

Prinses Amalia heeft op de laatste dag van haar kennismakingsreis met het Caribisch deel van Nederland iedereen bedankt voor alle steun nadat ze te maken kreeg met bedreigingen.

“Ik wil echt enorm mijn dankbaarheid uitspreken over alle steun van zowel vrienden en familie, maar ook vanuit alle delen van Nederland en dus ook het Caribisch gebied”, zei de prinses. Wat de troonopvolgster vooral mist, is “het normale leven van een student”. Ook noemde ze bijvoorbeeld het zomaar binnengaan van “een winkeltje”.

De prinses gaat niet in op de vraag of studeren in het buitenland een optie is, ze studeert naar eigen zeggen nog steeds aan de Universiteit van Amsterdam.

De koning maakte zich op de eilanden geen zorgen om de veiligheid van zijn dochter, hij was vooral “trots”.