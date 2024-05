Prinses Catherine niet bij oefening Trooping the Colour op 8 juni

Prinses Catherine is op 8 juni niet bij de repetitie van Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade in het centrum van Londen waarmee de verjaardag van de vorst wordt gevierd. Dat meldt de Britse koningshuisverslaggever Richard Palmer op X.

Catherine zou erbij zijn als kolonel van de Irish Guards, het regiment dat dit jaar centraal staat tijdens de parade. Trooping the Colour is dit jaar op 15 juni.

De oefening van het evenement zou de eerste verplichting op Catherines agenda zijn geweest sinds deze werd leeggemaakt als gevolg van haar buikoperatie in januari. De prinses wordt momenteel behandeld voor kanker.

Koning Charles, die ook een behandeling voor kanker ondergaat, is normaal gesproken te paard bij de viering. Dit jaar neemt hij samen met zijn vrouw Camilla plaats in een koets.