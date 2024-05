Prinses Catherine voorlopig nog niet aan het werk

De Britse prinses Catherine gaat voorlopig nog niet aan het werk. Dat heeft een woordvoerder van Kensington Palace gezegd nadat een rapport is verschenen van de Royal Foundation Centre for Early Childhood, een liefdadigheidsinstelling die Catherine in juni 2021 in het leven riep.

“Er wordt niet verwacht dat de prinses weer aan het werk gaat, totdat haar medisch team toestemming heeft gegeven”, aldus Kensington Palace. De woordvoerder liet ook weten dat de Royal Foundation Centre for Early Childhood centraal blijft staan in het publieke werk van Catherine.

Catherine is op de hoogte gebracht van het verschenen rapport over haar stichting, maar was niet aanwezig bij de presentatie daarvan in Londen.

De prinses van Wales onthulde in maart dat ze kanker heeft en dat de behandelingen daarvoor begonnen waren. In januari onderging de 42-jarige Catherine een buikoperatie. De vrouw van prins William leeft al een tijdje buiten het publieke zicht.