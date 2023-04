Ruim 2800 mensen krijgen koninklijke onderscheiding

2832 mensen hebben woensdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen ontvingen 3026 mensen een lintje. Het jaar daarvoor 2828. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag, de verjaardag van koning Willem-Alexander.

Dertig mensen kregen een koninklijke onderscheiding op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Vorig jaar werden 58 lintjes toegekend in die delen van het Koninkrijk, en het jaar ervoor 80. Zes mensen die een lintje kregen, wonen in het buitenland.

De oudste persoon die een lintje kreeg, is de 93-jarige Harrie Saes uit het Limburgse Weert. Hij is sinds 1947 actief als vrijwilliger, bij zangverenigingen, de buurtvereniging en de kerk. Daarnaast helpt hij dementerende ouderen. De 32-jarige Marco Peters uit Heerlen is de jongste gelauwerde van dit jaar. Hij zat sinds 2010 in de gemeenteraad van de Limburgse plaats namens het CDA. Sinds vorig jaar is hij daar wethouder.

Sport

De Kanselarij der Nederlandse Orden, die toeziet op de uitreiking van de onderscheidingen, meldt voor het eerst bij alle mensen waarom ze een lintje hebben gekregen. 844 mensen zijn geëerd voor hun inzet op het gebied van “religieus leven”, zoals koster Leen Koster uit Hendrik-Ido Ambacht. Ruim 500 mensen zijn onderscheiden voor hun betrokkenheid bij de sport, onder wie Alette Fit-Stap uit Grootebroek.

Verder hebben 401 mensen een lintje ontvangen omdat ze bezig zijn voor “cohesie” in buurt, wijk of dorp. Ongeveer 240 mensen werden onderscheiden vanwege hun betrokkenheid bij “ouderenwelzijn”, zo’n 200 voor hun werk in en rond het onderwijs, ruim 130 voor jeugdwelzijn en ruim 90 mensen omdat ze gehandicapten helpen.