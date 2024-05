Saudische kroonprins vervangt afgezegd bezoek Japan met videocall

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft dinsdag na zijn eerder uitgestelde bezoek aan Japan, via een videoverbinding met de Japanse premier Fumio Kishida gesproken. Dat meldt persbureau Reuters. De 38-jarige troonopvolger zou van maandag tot donderdag in Japan zijn, maar zegde dat bezoek af om de gezondheid van zijn vader. Bij koning Salman (88) werd een longontsteking geconstateerd, waarvoor hij momenteel wordt behandeld.

Tijdens het gesprek, dat onder meer over de olie-export van Saudi-Arabië naar Japan ging, zou Kishida Salman een voorspoedig herstel hebben gewenst. Beide landen onderhouden al decennialang diplomatieke banden en handelsbetrekkingen. In 2025 wordt uitgebreid stilgestaan bij de zeventig jaar dat er diplomatiek verkeer bestaat tussen de landen.

In Japan zou de kroonprins naast gesprekken met officials, aanvankelijk ook een ontmoeting hebben met keizer Naruhito. Maandag werd bekend dat dit bezoek op een later moment wordt ingehaald. Wanneer precies, is nog niet bekendgemaakt.