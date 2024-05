Schilderij koningin Margrethe te duur voor veiling

Een schilderij van de Deense koningin Margrethe is op een veiling in Svendborg niet verkocht. De vraagprijs van 250.000 Deense kroon (ruim 33.500 euro) was vermoedelijk te hoog, meldt de Deense krant Funen Amts Avis.

Het ging om een olieverfschilderij van 54 bij 65 centimeter dat Margrethe in 1987 maakte. Ze had het doek gesigneerd met “M87”. Het schilderij is nu weer teruggegaan naar de vorige eigenaar, die het doek nog niet opnieuw wil veilen.

De 84-jarige Margrethe staat bekend om haar creativiteit. Ze ontwerpt ook nog altijd decors en kostuums voor theater- en filmproducties.