Tienduizenden beterschapskaartjes voor zieke prinses Catherine

De postkamer van Buckingham Palace wordt overspoeld door beterschapspost voor prinses Catherine. Daily Mail schrijft maandag dat de paleismedewerkers die de post afhandelen “geraakt” zijn door de “tienduizenden” kaarten die nog altijd binnenkomen voor de vrouw van prins William. Catherine maakte in maart bekend dat ze kanker heeft en daarvoor in behandeling is.

Volgens de tabloid gaat de stroom aan extra post onverminderd door en bestaan de beterschapswensen uit duizenden kaarten, brieven en geschenken. Het is veel, zeggen medewerkers van de postkamer, maar ze streven ernaar om iedereen die iets gestuurd heeft van een reactie te voorzien. In een normale week ontvangt het paleis volgens zo’n duizend poststukken. Hoewel Catherine en William niet op Buckingham Palace, maar op Kensington Palace wonen, wordt hun post wel op het eerste afgehandeld, schrijft Daily Mail.

Vorige week werd bekend dat de 42-jarige Catherine voorlopig nog niet aan het werk gaat.