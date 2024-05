Vanity Fair: prinses Catherine voelt zich een stuk beter

Prinses Catherine voelt zich “een stuk beter”. Dat zegt een ingewijde tegen het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair.

De prinses van Wales reageert goed op de preventieve chemotherapie die ze krijgt. “Het is een enorme opluchting dat ze de medicatie verdraagt en dat het zelfs een stuk beter met haar gaat.”

De 42-jarige Catherine maakte in maart bekend dat ze kanker heeft en is sindsdien niet aan het werk. Volgens de ingewijde is de prinses voorlopig niet van plan haar werkzaamheden te hervatten. “Er is geen tijdlijn en zeker geen haast. Dat gebeurt wanneer Catherine er klaar voor is en als haar medische team haar groen licht geeft. Maar ze gaat 100 procent zeker weer aan het werk, dat is een ding dat zeker is.”