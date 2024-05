Victoria bezoekt Zweedse eilanden samen met Wereld Natuur Fonds

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft vrijdag samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) een bezoek gebracht aan de eilanden Idöborg en Nämdö, vlakbij Stockholm. Reden daarvoor is de jaarlijkse bijeenkomst van het WWF.

Het Zweedse hof deelde beelden van het bezoek van Victoria. Daarop is te zien dat de kroonprinses haar hondje Rio meenam naar de eilanden. Het thema van de dag was het werk dat het WWF doet in kustgebieden en op eilanden.

Victoria ging in gesprek met vertegenwoordigers en inwoners van Nämdö. Daar kwam zij meer te weten over het creëren van een beschermd natuurgebied.