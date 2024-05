Willem-Alexander ziet rol voor zadensector in voedselzekerheid

Koning Willem-Alexander heeft maandag tijdens de opening van het World Seed Congress in Rotterdam gezegd dat er “nog heel veel te doen” is op het gebied van voedselzekerheid in de wereld. Zaken als klimaatverandering en watertekorten zorgen voor “grote opgaven”, stelde de vorst.

“Bij al deze vraagstukken kijkt de wereld naar u voor hulp”, zei de koning tegen specialisten van meer dan vierhonderd bedrijven uit de zadensector. “Samen met kennisinstellingen zoals Wageningen University and Research, zijn het ondernemers zoals ú die werken aan oplossingen. Uw sector plant de zaden voor een duurzame toekomst.”

“We hebben uw ondernemerschap en uw innovatiekracht hard nodig, ook in de komende tijd. Méér opbrengst per hectare, met minder water en bestrijdingsmiddelen en meer respect voor de natuur. Het kán”, denkt Willem-Alexander. Maar dan moet de sector volgens hem wel blijven innoveren en samenwerken.

Het World Seed Congress staat dit jaar in het teken van het 100-jarig bestaan van de International Seed Federation (ISF). Op de internationale zadenbeurs, georganiseerd door de ISF en de Nederlandse brancheorganisatie Plantum, doen bedrijven uit de zadensector zaken en wisselen ze kennis uit.