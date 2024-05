Windsor Castle laat plaatselijke bewoners niet meer gratis toe

Bewoners van het stadje Windsor mogen voortaan niet meer gratis naar binnen in Windsor Castle. Het Royal Collection Trust (RCT), beheerder van Windsor Castle, stopt per 1 juni met de gratis toegang, melden Britse media.

Daarmee komt een einde aan een al lang bestaande traditie. Plaatselijke bewoners kregen sinds 1825 gratis toegang, maar moeten vanaf juni de helft van de prijs van een regulier ticket betalen. Volgens het RCT is het beleid aangepast om “in lijn te zijn met andere bedrijven in de gemeente”.

Inwoners van Windsor hebben inmiddels ontsteld gereageerd op de aanpassing. Mensen in de stad hebben de stap bekritiseerd als “verkeerd” en stelden “dat ze iets terugverdienden voor het verwelkomen van zoveel toeristen in hun stad”, aldus The Telegraph.