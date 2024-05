Zelensky zondag alsnog naar Spanje voor officieel bezoek

De Spaanse koning Felipe krijgt alsnog bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens persbureau Reuters vliegt Zelensky zondag naar Spanje en staat maandag een ontmoeting gepland tussen hem, koning Felipe en de Spaanse premier Pedro Sanchez.

Het is het eerste officiële bezoek van Zelensky aan Spanje. Hij zou eigenlijk al vrijdag 17 mei naar het Iberische schiereiland afreizen om een bezoek te brengen aan Spanje en Portugal. Vermoedelijk annuleerde hij zijn reis om gevechten in het Oekraïense gebied rondom de stad Charkiv. Het is onbekend of Zelensky volgende week ook naar Portugal gaat.