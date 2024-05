Zussen Margrethe en Benedikte samen naar Zweden

Koningin Margrethe van Denemarken en haar zus prinses Benedikte gaan volgende maand een dag naar Zweden. Op 4 juni zijn ze bij de heropening van het kasteel Sofiero bij Helsingborg, heeft het Deense hof aangekondigd.

Margrethe (84) en Benedikte (80) lunchen op het kasteel en maken daarna een rondje door het kasteelpark, dat bekendstaat om zijn duizenden rododendrons.

Sofiero was tot 1973 eigendom van de Zweedse koninklijke familie en diende jarenlang als zomerresidentie. In de afgelopen drie jaar is het kasteel gerenoveerd.