Zien: van Diana tot Rania, royals op het Met Gala

Een momentje op de loper van het fameuze Met Gala in New York is slechts voor een handjevol rich and famous weggelegd en een enkele keer loopt daar ook een royal tussen. Dit jaar was Charlotte Casiraghi (weer) van de partij, en dat is niet verwonderlijk omdat het thema dit jaar een ode aan Karl Lagerfeld was. De in 2019 overleden modeontwerper was een hele goede vriend van moeder Caroline en Charlotte kende de ontwerper haar hele leven. Tijdens het Met Gala worden elk jaar astronomische bedragen opgehaald voor de kostuumafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York.

De gasten worden elk jaar persoonlijk geselecteerd door geestelijk moeder van het Met: Vogue-redacteur Anna Wintour. In een Amerikaanse talkshow liet ze in 2019 al eens vallen dat het haar geweldig leek om Catherine en Meghan samen op het gala te verwelkomen. ‘Ze zouden hun echtgenoten kunnen thuislaten, ik wil alleen die twee’, vertelde ze aan NBC. Een uitspraak uit betere tijden: in 2019 was het besluit van Harry en Meghan om het Verenigd Koninkrijk te verlaten nog niet wereldkundig.

Charlotte Casiraghi bij de aankomst van het Met Gala 2023. Ze draagt een zwart kanten jurk van Chanel, Charlotte is ambassadeur van het modehuis



Terug naar Charlotte Casiraghi. Het is niet de eerste keer dat het nichtje van prins Albert van Monaco het Met met haar komst vereerde. Ze was er eerder in 2016, 2018 en 2019

In 2016 in Gucci met het thema ‘Manus X machina: fashion in an age of technology’

Dat jaar deed ook koningin Rania van Jordanië mee in een zwarte jurk van tule, kristallen en veren van Valentino



In 2018 in een asymmetrische jurk van Saint Laurent voor het thema ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.’

Prinses Beatrice was er in 2018 ook bij in een jurk van Alberta Ferretti



In 2019 was het thema ‘Camp: notes in fashion’, Charlotte draagt Saint Laurent

Prinses Diana was een early adopter van het Met Gala: in 1996 verscheen zij op het benefietgala in een jurk van goede vriend Gianni Versace

Waar onze royal ladies het nog vrij bescheiden houden in hun avondjurken, staat het Met Gala bekend om de vaak hysterische outfits van andere aanwezigen. Een bloemlezing van dit jaar is te vinden op de site van Vogue.