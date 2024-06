Zien: de leukste foto’s van de zomerfotosessie

Of de prinsessen na al die jaren al een beetje gewend zijn aan de jaarlijkse fotosessies? Volgens Amalia kunnen ze redelijk “onwennig” zijn en “af en toe ook intimiderend en eng”. Maar nu ze wat ouder is, voelt ze zich meer op haar gemak. “Je begrijpt wat meer wat er aan de hand is. En je begint ook bekende gezichten te zien die achter de lenzen staan, dus dat is ook leuk.”

Terwijl Mambo lekker rondscharrelt door het gras achter Paleis Huis ten Bosch, poseert het koninklijk gezin traditiegetrouw voor de fotografen voor de zomerfotosessie. En als we één ding leren tijdens de fotosessie van dit jaar, dan is het dat Mambo totaal niet naar de koning luistert. Misschien komt het omdat de poedel -zo blijkt- in het Spaans wordt toegesproken, misschien omdat Mambo toch echt meer is opgevoed door de dames in het paleis…

De tijd dat de fotosessie de zomervakantie inluidt voor het koninklijk gezin is voorbij. Sterker nog: na het weekend begint het koningspaar aan een vierdaags bezoek aan de Verenigde Staten. Omdat de prinsessen al een paar jaar geen gelijke schoolvakanties meer hebben, wordt de fotosessie gepland op een moment dat alle dochters thuis kunnen zijn. Er wordt al wel wat vooruit gekeken naar de zomervakantie, hoewel de plannen voor de prinsessen nog niet helemaal duidelijk zijn.

Amalia en Alexia zijn allebei de achttien (bijna) gepasseerd, dus zij doen mee met het persgesprek na de fotosessie. Daar laten ze iets meer los over hoe hun levens eruit zien en wat ze bezighoudt. Zo vertelt Alexia dat ze zich in haar leven beperkter voelt dan haar leeftijdsgenoten. Er wordt ook al verder gekeken naar volgend jaar, maar Alexia weet nog steeds niet wat ze wil gaan studeren. Wel heeft ze zich al bij meerdere universiteiten ingeschreven. Prinses Amalia gaat haar derde studiejaar in, en kan sinds kort weer in Nederland studeren. Ze is al aan het snuffelen bij verschillende disputen in Amsterdam, vertelt ze.

In het persgesprek waren er vooral vragen over actuele ontwikkelingen voor koning Willem-Alexander. Zo zegt hij uit te kijken naar de samenwerking met een nieuw kabinet, en hoopt hij dat er zo snel mogelijk een oplossing wordt gevonden voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Hij reageerde daarmee op het nieuws dat de methode van prinses Laurentien om toeslagenouders te helpen voorlopig is opgeschort.

Het studiejaar van de prinsessen

Prinses Ariane heeft haar eerste jaar aan het United World College Adriatic afgerond, de Italiaanse locatie van de school waar ook prinses Alexia in Wales haar diploma heeft gehaald. Haar Italiaans wordt steeds een beetje beter, grapte ze op Koningsdag.

Een jaar geleden hield prinses Alexia haar plannen voor het schooljaar nog vrij vaag: ‘Een beetje werken, een beetje reizen’, waren de veelomvattende plannen. Tijdens Koningsdag hield ze haar ervaringen ook voor zichzelf: ‘In zo’n tussenjaar is elk moment bijzonder’, was haar antwoord op de vraag wat het meeste indruk maakte tijdens haar tussenjaar.

De meeste aandacht was er het afgelopen jaar voor het studentenleven van prinses Amalia. In april werd bekend dat de prinses een groot deel van het studiejaar in Madrid woonde, naar eigen zeggen vanwege ‘bepaalde omstandigheden’. Daarmee doelt de prinses zeer waarschijnlijk op de nog aanhoudende bedreigingen aan haar adres, die ervoor zorgden dat ze haar studentenleven niet zoals gepland in Amsterdam kon starten. Inmiddels is Amalia teruggekeerd naar Nederland en studeert ze naar verluidt weer in Amsterdam.